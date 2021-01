Sporting-Galitos: leão invicto tenta manter série

Líder apenas com vitórias, o Sporting recebe esta sexta-feira a visita do décimo colocado Galitos, num embate da 14.ª jornada no qual os leões procuram ampliar o seu estado de graça e reforçar o estatuto de grandes candidatos à conquista do título nacional.



Do lado oposto estará um Galitos que na tabela aparenta ser presa fácil, mas que há poucos dias travou o Benfica, algo que deverá certamente servir de sério aviso aos leões para este duelo.



Em relação a estatísticas, note-se que o Sporting tem uma média pontual de 85 pontos nos últimos dez jogos, contra os 77 do Galitos. Por outro lado, a nível global, os jogos do leão tiveram 152 pontos de média nos últimos dez embates, contra os 156 no caso do Galitos.