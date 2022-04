Sporting-Gil Vicente: leão obrigado a ganhar

CÓD 113 Sporting CP 1.3 Empate 4.86 Gil Vicente 8.82

Um dia depois do FC Porto defrontar o Vizela, o Sporting recebe este domingo o sempre perigoso Gil Vicente, numa partida da 32.ª jornada na qual está praticamente obrigado a ganhar para não comprometer as eventuais chances de ainda chegar ao título.Com 76 pontos, e com três jogos pela frente, o Sporting vem de uma vitória sobre o Boavista por 3-0 e tentará neste encontro dar seguimento a esse bom resultado, isto diante de um Gil Vicente que passou de surpresa (que ainda é nas contas globais da época) a uma fase menos boa, cm cinco jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer golo - mas também marcou sempre.Em termos de confronto direto, o Gil Vicente leva doze jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo diante do Sporting, tendo o leão vencido em onze desses encontros.