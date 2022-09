Sporting-Gil Vicente: leão procura iniciar fase positiva

CÓD 205 Sporting CP 1,29 Empate 5,2 Gil Vicente 9,05

Depois dos compromissos das seleções, volta a ação no campeonato nacional, com o Sporting a receber esta sexta-feira a visita do Gil Vicente, num duelo no qual os leões procurarão de uma vez por todas dar início a uma fase positiva.É que na ronda seguinte, depois de terem surpreendido ao ganhar ao Tottenham, os leões caíram diante do Boavista, ficando ali já a 11 pontos do líder Benfica. Quanto ao Gil Vicente, está em 10.º, com menos 1 ponto do que os leões, mas a verdade é que na fase recente tem estado menos bem, com três empates, uma vitória e uma derrota.Olhando ao confronto direto, o Sporting leva seis vitórias seguidas e 13 jogos seguidos a marcar ao Gil Vicente. Nos últimos cinco, refira-se, o marcador final teve 3 ou mais golos e em quatro deles ambas as equipas marcaram.