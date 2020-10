Sporting-Gil Vicente: leão tenta manter invencibilidade

Ainda sem desaires no campeonato, mercê dos três triunfos e um empate até ao momento, o Sporting acerta esta quarta-feira calendário diante do Gil Vicente num duelo em atraso da primeira jornada no qual tentará manter o registo invicto e também ascender ao segundo lugar da tabela, apenas atrás do rival Benfica e à frente do FC Porto.



Pela frente estará um Gil Vicente que curiosamente caiu na visita ao Dragão e que não vence há três partidas, mas que no global até tem registado um bom arranque, já que totaliza até ao momento 5 pontos em quatro partidas.



Relativamente ao confronto direto, note-se que o Sporting tem vantagem clara, com sete vitórias nos últimos oito encontros. Ainda assim, note-se que o único triunfo gilista nesta sequência foi precisamente na temporada, com vitória por 3-1 de forma surpreendente já em dezembro.



De referir que nesta partida apenas poderão atuar os jogadores que estavam inscritos à data inicialmente agendada para a partida (19 de setembro), pelo que o Sporting não poderá contar com os reforços Tabata e João Mário. Para lá destes, Antunes será ausência por lesão.

CÓD 199 Sporting CP 1.49 Empate 4.24 Gil Vicente 6.81