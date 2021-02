Sporting-IFK Kristianstad: leões procuram somar quarta vitória na Liga Europeia

O Sporting recebe esta terça-feira, no Pavilhão João Rocha, os suecos do IFK Kristianstad, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Europeia de andebol, num encontro que colocará frente a frente o atual 4.º e 2.º classificado do Grupo B.

À entrada para esta ronda, os leões posicionam-se no 4.º posto, com 6 pontos, fruto de três vitórias e três derrotas (157 golos marcados e 154 sofridos), enquanto que o IFK Kristianstad é, naturalmente, o 2.º classificado, com 10 pontos, após somar cinco triunfos e três derrotas até ao momento na prova, com 217 golos marcados e 219 sofridos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou quatro vitórias (Xico Andebol, Presov, Gaia e ABC Braga) e uma derrota (Presov), ao passo que o IFK Kristianstad somou o mesmo registo, vencendo o Aranas, o Helsingborg, o Dínamo Bucaresta e o IFK Ystads e perdendo com o Savehof.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade leonina, uma vez que venceu o conjunto sueco por 32-27 no único duelo até ao momento disputado entre as duas formações.