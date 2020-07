Sporting Kansas City-Colorado Rapids: arranque não foi o melhor para as duas formações

Sporting Kansas City e Colorado Rapids defrontam-se, na madrugada deste sábado (01h00), em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da Mejor League Soccer (MLS), num encontro que colocará frente a frente duas formações que iniciaram esta fase com uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Sporting Kansas City registou duas vitórias (Vancouver Whitecaps e Houston Dynamo) e três derrotas (Minnesota United, New York Red Bulls e Phoenix Rising), enquanto que o Colorado Rapids somou três triunfos (Chicago Fire, DC United e Orlando City), um empate (Toronto FC) e uma derrota (Real Salt Lake).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Colorado Rapids nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, com o Sporting Kansas City a vencer em apenas uma ocasião.