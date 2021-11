Sporting Kansas City-Real Salt Lake: quartos de final dos playoffs da MLS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sporting Kansas City e Real Salt Lake defrontam-se, este domingo, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final dos playoffs da Major League Soccer (MLS), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam um registo recente semelhante.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Sporting Kansas City registou duas vitórias (Los Angeles Galaxy e Vancouver Whitecaps) e três derrotas (Minnesota United, Austin FC e Real Salt Lake), enquanto que o Real Salt Lake somou três triunfos (FC Dallas, Sporting Kansas City e Seattle Sounders) e dois desaires (San Jose Earthquakes e Portland Timbers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a registarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.