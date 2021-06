Sporting KC-Austin FC: duelo de opostos na MLS

Encontro de duas equipas que ocupam posições distintas na tabela da Conferência Oeste da MLS, com os Sporting Kansas City, os segundos colocados com 16 pontos, a receberem na madrugada de domingo a visita dos Austin FC, os 11.ºs, com apenas 7 pontos.



Até ao momento com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, os de Kansas City levam três vitórias consecutivas, ao contrário dos visitantes, que vão numa sequência de quatro partidas seguidas sem vencer, incluindo três desaires em série, antes do empate com Seattle no final de maio. Para mais, nos últimos três jogos Austin nem sequer marcou qualquer golo...



E por falar em golos, mas agora voltando a Kansas, note-se que o Sporting foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco encontros, pese embora ter vencido igualmente quatro encontros nessa série. Por outro lado, em seis dos últimos oito ambas as equipas marcaram e em cinco dos últimos seis viram-se pelo menos 3 golos no total do marcador. Uma estatística inversa aos jogos de Austin, já que apenas um dos últimos cinco encontros teve pelo menos 3 golos.



Note-se, por fim, que estas duas equipas já se enfrentaram recentemente, com vitória de Kansas por 2-1, num jogo no qual Austin começou a ganhar, acabando por ceder a vantagem já nos descontos, depois de ter visto Alexander Ring ser expulso. Haverá vingança?

CÓD 200 Sporting KC 1.65 Empate 3.54 Austin FC 4.04