Sporting-LASK Linz: duelos do ano passado servem de aviso

O Sporting recebe esta quinta-feira os austríacos do LASK Linz em jogo a contar para o playoff da Liga Europa, num encontro que irá disputar-se no Estádio José Alvalade, sem presença de adeptos e que será resolvido em apenas uma mão.

O caminho percorrido pelas duas equipas até chegarem a esta eliminatória foi feito de forma bem distinta. O Sporting, que voltará a ter o míster Rúben Amorim no banco de suplentes depois de recuperar do teste positivo à Covid-19, bateu por 1-0 os escoceses do Aberdeen, com um golo do 'menino' Tiago Tomás. Já o LASK Linz goleou, sem qualquer tipo de piedade, o Dunajská Streda por... 7-0 (!).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e compromissos de preparação, os leões registaram cinco vitórias (Portimonense, Belenenses SAD, Valladolid, Aberdeen e Paços de Ferreira), ao passo que o LASK Linz somou três triunfos (Austria Viena, Dunajská Streda e Wolfsberger AC) e dois empates (Regensburg e Tirol).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de cada uma das equipas terem somado um triunfo nos dois encontros até ao momento disputados entre ambas, que realizaram-se no último ano, a contar para a fase de grupos da Liga Europa. Recorde-se que os austríacos terminaram em 1.º lugar do grupo G, com mais um ponto que os leões, que concluíram com 12.