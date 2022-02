Sporting-Manchester City: teste de fogo para o leão na Champions

CÓD 157 Sporting CP 9.01 Empate 5.29 Manchester City 1.27

Duelo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com o Sporting a receber esta terça-feira, a partir das 20 horas, a visita do Manchester City, num encontro no qual é o conjunto inglês aquele que entra como favorito.Vindos de doze jogos seguidos e de três vitórias consecutivas, os citizens chegam a este encontro num grande momento, algo que tentarão ampliar neste retorno a Portugal. Quanto ao Sporting, vem de cinco duelos seguidos sem perder, com quatro vitórias e um empate no registo. A igualdade foi precisamente no jogo mais recente, com o 2-2 conseguido no Estádio do Dragão.Para este jogo, refira-se, Jack Grealish, Gabriel Jesus, Kyle Walker e Benjamin Mendy são baixas na formação inglesa, ao passo que no Sporting há apenas dúvidas em relação a Pote.