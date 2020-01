Sporting-Marítimo: leão procura voltar a vencer

A viver uma temporada para esquecer até ao momento, com um quarto lugar na Liga NOS e já afastado da Taça de Portugal e da Allianz Cup, o Sporting procura esta segunda-feira o regresso às vitórias (depois de duas derrotas consecutivas), defrontando em Alvalade um Marítimo que, depois de um arranque atribulado, 'engatou' numa série positiva que já se prolonga há mês e meio.



Sem derrotas nos últimos seis duelos (quatro empates e duas derrotas), o conjunto insular chega a este encontro motivado, ainda que para manter essa sequência tenha de dar um pontapé na história, pois não tira pontos aos leões em Alvalade desde 2012/13, época onde venceu por 1-0 em pleno reino do leão.



Quanto ao Sporting, vindo das tais duas derrotas, tentará essencialmente não perder mais distância para o terceiro colocado Famalicão, isto para lá de procurar não somar uma sétima derrota no campeonato, um registo inesperado ao cabo de apenas 18 jornadas.



A finalizar, de referir que o Sporting poderá contar neste encontro com o reforço Andraz Sporar, um elemento que tentará desde já ajudar a quebrar uma certa apatia ofensiva da turma de Silas.

CÓD 110 Sporting CP 1.36 Empate 4.59 Marítimo 7.47