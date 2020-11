Sporting-Moreirense: leão ainda sem derrotas na Liga

Líder destacado da tabela da Liga NOS, com seis vitórias e um empate, o Sporting procura este sábado ampliar a sua excelente fase no arranque de temporada, recebendo em Alvalade a visita de um Moreirense que é 11.º, com 8 pontos.



Vindo de cinco triunfos consecutivos no campeonato, o conjunto de Alvalade triunfou no jogo mais recente diante do Sacavenense por claros 7-1, um resultado que permitiu aos leões ampliar a sua boa fase e também fazer crescer o registo de golos nos últimos sete encontros para 24 marcados e apenas 5 sofridos. Por outro lado, os leões foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos encontros que disputaram.



Do lado oposto, o Moreirense também vem de uma vitória na Taça, mas com um bem mais equilibrado 1-0 perante o Merelinenese. Antes dessa partida, os de Moreira de Cónegos tinham perdido em casa do Rio Ave por 2-0, num resultado adverso que travou uma sequência de três jogos seguidos sem perder. Num desses jogos, refira-se, o Moreirense teve o único dos últimos oito duelos com 3 ou mais golos: na vitória por 2-1 diante do Marítimo.



Em relação ao confronto direto, mais motivos de otimismo para o Sporting, que vai em 16 jogos seguidos sem perder diante deste mesmo oponente. Na época passada, em dois duelos, empataram a um fora de casa e ganharam por 1-0 em Alvalade.

CÓD 144 Sporting CP 1.27 Empate 5.21 Moreirense 9.42