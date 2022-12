Sporting-P. Ferreira: leão num grande momento

CÓD 105 Sporting CP 1,09 Empate 5,6 P. Ferreira 13

Depois de uma fase de grupos da Taça da Liga perfeita, com três vitórias, e ainda uma goleada nos quartos-de-final, o Sporting volta esta quinta-feira às lides do campeoanto, defrontando pelas 21.15 o Paços de Ferreira, numa partida da 14.ª jornada na qual terá pela frente uma equipa pacense que surge em campo afundada na última posição e com novo treinador no banco.Os leões, vindos da tal campanha positiva na Taça da Liga, acumulam seis vitórias seguidas e quatro jogos sem sofrer golos. A turma leonina, por outro lado, foi a primeira a marcar nos últimos sete jogos que disputou.Quanto ao Paços, vindo de uma Allianz Cup na qual empatou dois jogos e perdeu um, leva 19 encontros sem ganhar e sempre a sofrer golos. Em oito dos últimos nove duelos foi a primeira equipa a sofrer, sendo que em apenas um dos últimos seis o marcador final teve 3 ou mais golos. Na Liga, os castores têm apenas 2 pontos.Quanto ao confronto direto, já lá vão 18 jogos seguidos do Sporting sem perder diante do Paços, 13 deles a ganhar. Nos últimos seis o leão nem sofreu golos, sendo que em oito dos últimos dez ao intervalo já estava na frente. Curiosamente, os últimos quatro jogos de campeonato entre as duas equipas acabaram todos com o 2-0 no marcador.