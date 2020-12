Sporting-Paços de Ferreira: leões com duas ausências de peso

Sporting e Paços de Ferreira defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, num encontro em que os leões não terão a presença de Rúben Amorim nem de Pedro Gonçalves. O treinador não estará presente devido à suspensão de 15 dias do CD da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), já o médio foi expulso no último encontro, diante do Famalicão, e também falhará a partida.

Até à chegada a esta eliminatória, o Sporting deixou pelo caminho o Sacavenense, com uma goleada por 7-1, enquanto que o Paços de Ferreira goleou (4-0) a UD Oliveirense, resultados que permitiram às duas equipas qualificar-se para esta fase.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou quatro vitórias (Tondela, Vitória de Guimarães, Sacavenense e Moreirense) e um empate (Famalicão), ao passo que o Paços de Ferreira somou quatro triunfos (FC Porto, Oliveirense, Famalicão e Moreirense) e uma derrota (Benfica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da formação leonina, uma vez que venceu todos os últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.