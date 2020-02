Sporting-Portimonense: Leão procura voltar a vencer

Vindo de uma derrota em casa do Sp. Braga, por 1-0, o Sporting procura este domingo voltar aos triunfos no campeonato, quando pelas 17:30 receber a visita do aflito Portimonense, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 17.º, respetivamente, duas formações que estão separadas na tabela por 18 pontos.



Naquele que será o segundo jogo sem Bruno Fernandes, o leão voltará a estar privado de Luiz Phellype (avançado brasileiro que se lesionou com gravidade recentemente), pelo que Andraz Sporar deverá ser a opção principal no ataque em busca de um triunfo que permita manter viva a luta pelo pódio.



E se o balanço da época até ao momento não vem sendo favorável, certo é que o confronto direto parece bem distinto, já que o Sporting tem sido dono e senhor neste particular. Afinal de contas o leão ganhou cinco dos últimos seis jogos diante dos algarvios, sendo que nessa meia dúzia de encontros marcou pelo menos dois golos em cada um deles.



Por outro lado, o Portimonense entra em campo vindo de oito jogos seguidos sem vencer, numa série na qual alcançou somente três empates. A última vitória dos algarvios, refira-se, foi a 30 de novembro, diante do Famalicão.



Na primeira volta, no Algarve, o Sporting venceu por 4-2, numa partida na qual até esteve a perder por 2-0. Valeu a incrível reação na segunda metade, pese embora a polémica expulsão de Bolasie perto do intervalo.

