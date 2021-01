Sporting-Rio Ave: esquecer desilusão da Taça de Portugal

Vindos de eliminações na Taça de Portugal, Sporting e Rio Ave encontram-se esta sexta-feira na abertura da jornada 14 da Liga NOS, num embate no qual o líder receberá a visita do 9.º colocado, duas equipas que na tabela estão já separadas por incríveis 21 pontos.



Líder da tabela com 35 pontos e ainda sem qualquer derrota, o Sporting procura ampliar o seu estado de graça, isto numa partida na qual sabe desde já que não terá Neto, Nuno Mendes e Sporar, três jogadores que acusaram positivo à Covid-19. Além deste trio, Rúben Amorim também não terá Zouhair Feddal, por suspensão.



Por outro lado, enaltecer os dados estatísticos recentes, que mostram registos divergentes. Se no caso do Sporting a tendência é que haja poucos golos - viram-se menos de 3 em cinco dos últimos seis jogos do Sporting -, no do Rio Ave o registo é inverso, já que apenas um dos últimos seis teve menos do que 3. Por outro lado, refira-se que o Sporting foi a primeira equipa a marcar em sete dos mais recentes oito duelos - no único em que não o fez, diante do Marítimo... perdeu.



Quanto ao confronto direto, há também dados a ter em conta. O Rio Ave leva dez jogos seguidos a sofrer golos diante do Sporting, ainda que nos últimos três tenha também marcado e não tenha perdido. Por outro lado, na última meia dúzia de embates apenas por uma vez não se viram golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total.

CÓD 109 Sporting CP 1.49 Empate 4.19 Rio Ave 6.63