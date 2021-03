Sporting-Santa Clara: leão em ação na 22.ª jornada da Liga NOS

Líder destacado da Liga NOS, com 9 pontos de avanço para o Sp. Braga, o Sporting recebe esta sexta-feira a visita do Santa Clara, numa partida da 22.ª jornada na qual terá pela frente o sétimo colocado da tabela, uma equipa que tem sido uma das sensações da temporada e que chega a este jogo moralizada.



Especialmente pelo resultado que conseguiu antes desta partida, com uma vitória por 3-0 diante do P. Ferreira, naquele que foi o primeiro jogo em muito tempo com adeptos nas bancadas. Nessa partida praticamente tudo saiu bem aos açorianos, que conseguiram nesse duelo travar uma série de duas derrotas seguidas e interromper também uma sequência de quatro jogos seguidos a sofrer golos.



Quanto ao Sporting, não perde há dez partidas (contando todas as competições), sendo que nos últimos três jogos não sofreu qualquer golo. Vem de um nulo no Estádio do Dragão, num dos raros jogos nos quais não marcou - nesse sentido, note-se que os leões foram a primeira equipa a faturar em seis dos últimos oito jogos que disputaram.



Quanto ao confronto direto, o Sporting vem de cinco vitórias consecutivas, sendo que em quatro desses duelos entrou logo a ganhar e construiu daí o seu triunfo. Na primeira volta o resultado ficou-se nos 2-1, com Pote a bisar. Como será desta vez?

