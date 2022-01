Sporting-Santa Clara: leões não querem repetir dose dos Açores

Sporting e Santa Clara defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a meia-final da Taça da Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que já se defrontaram esta temporada para o campeonato - com os açorianos a aplicarem a primeira derrota dos leões na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou três vitórias (Portimonense, Leça e Vizela) e duas derrotas (Santa Clara e Sporting de Baga), enquanto que o Santa Clara somou três triunfos (Vitória de Guimarães, Sporting e Moreirense), um empate (Tondela) e um desaire (Paços de Ferreira).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sporting, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Santa Clara a levar a melhor no último embate realizado - o tal desaire dos leões nos Açores.