Sporting-Sp. Braga: Supertaça em disputa

Aí está a discussão do primeiro troféu da temporada em Portugal, com o campeão Sporting a receber a visita do Sp. Braga, a equipa que venceu a Taça de Portugal da época passada. Será também um duelo entre duas equipas que nos últimos meses se têm defrontado de forma regular e que contam com vários pontos de contacto, como por exemplo Ruben Amorim, Ricardo Esgaio ou Paulinho, treinador e jogadores que deixaram o Minho para rumar a Alvalade.



Ainda sem jogos oficiais, o Sporting venceu três dos últimos encontros de preparação que fez, ao passo que o Sp. Braga, também sem qualquer encontro a 'sério', não perdeu nenhum duelo de pré-temporada, tendo um registo de três triunfos e três empates.



Olhando ao registo de confronto direto, note-se que o Sporting leva três vitórias seguidas sem sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi a primeira formação a marcar. Por outro lado, falando em golos, apenas um dos últimos cinco duelos teve mais do que 3. Os três mais recentes, todos na época passada, são disso exemplo: 2-0, 1-0 e 1-0. Como será agora?

CÓD 110 Sporting CP 2.55 Empate 3.15 Sp. Braga 2.85