Sporting-Sp. Braga: uma batalha entre leões e guerreiros em Leiria

Está dado o mote para aquele que se prevê ser um grande jogo de futebol. Sporting e Sporting de Braga defrontam-se, este sábado, pelas 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em jogo a contar para a final da Allianz Cup.

Com dois troféus cada, leões e guerreiros do Minho tentam juntar à sua coleção um terceiro 'caneco' da Taça da Liga. Vencedores em 2012/13 e 2019/20, os bracarenses eliminaram Estoril (3-1) e Benfica (2-1) para desfrutarem da possibilidade de disputar o título em Leiria.

Do outro lado, a equipa de Rúben Amorim - curiosamente, o último treinador a vencer a prova, embora pelo Sp. Braga -, pretende voltar a erguer o troféu que conquistou por duas vezes consecutivas (2017/18 e 2018/19) - a única equipa à exceção do Benfica que conseguiu tal feito.

Mas... como chegam as equipas para este jogo? Bem, vamos analisar. Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou três vitórias (Sporting de Braga, Nacional e FC Porto), um empate (Rio Ave) e uma derrota (Marítimo), enquanto que o Sporting de Braga somou três triunfos (Marítimo, Torreense e Benfica) e dois desaires (Sporting e Paços de Ferreira).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque ainda para a ligeira superioridade leonina, uma vez que o conjunto verde e branco venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações, com os minhotos a levarem a melhor nos dois restantes embates.

Não se esqueça! Poderá acompanhar o jogo em direto aqui no site de Record.