Sporting-Tondela: bons momentos em jogo

Sem perder há três partidas, Sporting e Tondela enfrentam-se esta quinta-feira em Alvalade, numa partida da 27.ª jornada da Liga NOS na qual estarão frente a frente o 4.º e o 14.º colocados, respetivamente.



Apesar de terem um 'mundo' a separá-los - são dez posições e 17 pontos, leões e beirões partilham a tal boa forma recente, com especial destaque para o Tondela, que há duas semanas agravou a crise do Benfica, ao empatar a zero na visita à Luz.



Um resultado inesperado, que certamente servirá de exemplo para a turma de Rúben Amorim, que neste duelo procurará vingar o desaire da primeira volta, quando ainda com Silas no comando perdeu por 1-0. Um resultado negativo, que na altura serviu para travar um bom arranque do leão, mas que curiosamente acabou por seguir a linha recente, já que o Tondela não perde diante do Sporting desde 2018, num total de três partidas - o leão sofreu golos ante o Tondela nos últimos quatro jogos.



Com 46 pontos, o Sporting entra nesta partida com chance de se isolar provisoriamente no terceiro posto, ao passo que o Tondela caso vença irá superar a barreira 'psicológica' dos 30 pontos, que normalmente serve para assegurar a permanência.

CÓD 125 Sporting CP 1.41 Empate 4.18 Tondela 7.15