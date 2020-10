Sporting-Tondela: leão motivado procura manter invencibilidade

Ainda sem qualquer derrota na presente temporada na Liga NOS, o Sporting recebe este domingo a visita do Tondela, num encontro da 6.ª jornada no qual terá pela frente um conjunto beirão que entra nesta ronda no 12.º posto, com 5 pontos, menos 8 do que a formação de Alvalade.



E será precisamente em Alvalade que este encontro terá lugar, num palco no qual o Sporting não perde para o campeonato há onze partidas. Para mais, o leão vai já em cinco jogos seguidos a marcar pelo menos dois golos, ainda que já vá igualmente em três duelos consecutivos a sofrer golos.



Quanto ao Tondela, vem da sua primeira vitória da temporada, com o 1-0 alcançado diante do Portimonense, num encontro no qual conseguiu travar uma série de jogos seguidos a sofrer, que já vinha da época passada, com cinco partidas consecutivas a ir buscar a bola ao fundo da rede pelo menos uma vez.



E por falar em ir buscar a bola à rede, note-se que os últimos quatro encontros caseiros do Sporting diante do Tondela não tiveram mais do que 2 golos, ainda que no global o registo aponte para que o marcador funcione sempre. Em dez jogos, por exemplo, foram marcados 27 golos nos jogos entre estes dois conjuntos.



Relativamente a opções dos treinadores, Ruben Amorim apenas terá Antunes como baixa, ao passo que o Tondela tem Yohan Tavares, Ricardo Alves e Jota Gonçalves ausentes. Nos beirões há ainda a notar as dúvidas quanto à disponibilidade Abdel Medioub, Mario González, Souleymane Anne e Ruben Fonseca.

