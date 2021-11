Sporting-Tondela: leões levam sete vitórias consecutivas em Alvalade

Sporting e Tondela defrontam-se, este domingo, pelas 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato nacional português de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que venceram os seus respetivos jogos na ronda anterior.

Para esta partida, os leões não vão contar com Jovane Cabral e Rúben Vinagre, ambos lesionados. Já o Tondela não poderá contar com as presenças do seu treinador Pako Ayestarán e de Salvador Agra, ambos por terem recentemente testado positivo à Covid-19, e com Jota Gonçalves, que se encontra lesionado.

À entrada para esta ronda, o Sporting posiciona-se no segundo lugar da tabela classificativa, com 29 pontos - os mesmos que o líder FC Porto -, fruto de nove vitórias e dois empates, enquanto que o Tondela encontra-se no nono posto, com 12 pontos, após somar quatro triunfos e sete desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou cinco vitórias consecutivas (Vitória de Guimarães, Besiktas, Paços de Ferreira, Varzim e Borussia Dortmund), ao passo que o Tondela somou três triunfos (Camacha, Marítimo e Leixões) e dois desaires (FC Porto e Arouca).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sporting, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Tondela a não conseguir melhor do que dois empates nos outros dois embates realizados entre os dois conjuntos.