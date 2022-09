Sporting-Tottenham: leão com visitante perigoso

CÓD 107 Sporting CP 3.55 Empate 3.45 Tottenham 1.97

Cimeira de líderes no Grupo D da Liga dos Campeões, com Sporting e Tottenham a encontrarem-se esta terça-feira em Alvalade, num duelo no qual os ingleses, mesmo a atuar fora de casa, serão em teoria os favoritos.Os spurs, refira-se, estão há uma semana sem jogar, já que o duelo do fim de semana foi adiado. Por outro lado, a equipa de Londres ainda não perdeu esta temporada, contando cinco vitórias e dois empates. Nos últimos cinco jogos, os spurs foram também os primeiros a marcar.Quanto ao Sporting, que neste jogo não contará com Jovane Cabral, Luís Neto, Jeremiah St. Juste e ainda o ausente de longa duração Daniel Bragança, leva três vitórias seguidas e sempre sem sofrer golos. Os leões foram também a primeira equipa a marcar na maior parte dos recentes jogos, no caso em cinco dos últimos sete.