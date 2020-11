Sporting-Usam Nîmes: leões tentam terceira vitória consecutiva

Sporting e Usam Nîmes defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga Europeia de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos diferentes na prova.

À entrada para esta ronda, os leões posicionam-se no 2.º lugar do grupo B, com 4 pontos, fruto de dois triunfos, enquanto que os franceses encontram-se no 4.º posto, com 2 pontos, após somar uma vitória e duas derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Sporting registou quatro vitórias (Sanjoanense, Vitória de Setúbal, Kristianstad e SC Horta) e uma derrota (FC Porto), ao passo que o Nîmes somou dois triunfos (Ivry e Tremblay) e três desaires (Paris Saint-Germain, Kristianstad e Dínamo Bucareste).