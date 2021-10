Sporting-V. Guimarães: leão recebe visita perigosa

Depois de ter travado o Benfica a meio da semana para a Allianz Cup, o V. Guimarães procura 'abalar' um grande, no caso o campeão nacional Sporting. Em disputa estará um encontro da 10.ª jornada do campeonato nacional, no qual os minhotos, sétimos com 13 pontos, visitarão o reduto dos terceiros, com 23.



A 1 ponto do líder Benfica, o Sporting entra em campo vindo numa série de cinco vitórias seguidas (três delas para o campeonato). Nesses cinco jogos a turma leonina foi a primeira a marcar e já ao intervalo vencia.



Quanto ao V. Guimarães, leva quatro jogos seguidos sem perder, com três vitórias (duas para o campeonato) e um empate (o tal diante do Benfica).



Quanto ao confronto direto, o Sporting vai em cinco jogos seguidos sem perder diante do V. Guimarães, sempre sendo a primeira equipa a faturar. Em quatro desses duelos, refira-se, o leão ao intervalo vencia.

CÓD 155 Sporting CP 1.5 Empate 4.05 V. Guimarães 5.5