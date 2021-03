Sporting-V. Guimarães: vimaranenses tentam regressar aos triunfos na Liga frente ao líder

O Sporting recebe este sábado, pelas 20h30, no Estádio José Alvalade, o Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações com registos recentes bem distintos.

À entrada para esta ronda, os leões posicionam-se na liderança isolada da tabela classificativa, com 61 pontos - mais dez do que o segundo classificado FC Porto -, fruto de 19 vitórias e quatro empates, enquanto que o Vitória de Guimarães encontra-se no 6.º posto, com 35 pontos, após somar dez triunfos, cinco empates e oito desaires na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Sporting registou quatro vitórias (Paços de Ferreira, Portimonense, Santa Clara e Sporting) e um empate (FC Porto), ao passo que o Vitória de Guimarães somou um triunfo (Boavista), um empate (Farense) e três derrotas (Paços de Ferreira, Sporting de Braga e Gil Vicente).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade leonina, uma vez que o Sporting venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Vitória de Guimarães a levar a melhor em apenas uma ocasião - a 23 de dezembro de 2018, com um triunfo 'magro' (1-0).