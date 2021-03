Sporting-Wisla Plock: leão em ação no playoff da Liga Europeia

Arranca a fase decisiva da Liga Europeia, com o Sporting a receber esta terça-feira no Pavilhão João Rocha a visita do Wisla Plock, na primeira partida dos oitavos-de-final da prova de clubes continental.



Quarto no Grupo B, com 10 pontos, o Sporting terá pela frente uma formação polaca que foi primeira no Grupo A e que na fase de grupos foi mesmo uma das equipas mais bem sucedidas, com oito vitórias em dez jogos - melhor só mesmo o Magdeburg, com 9.



Vindo de três vitórias no plano interno, o Sporting chega a este jogo na sequência de duas derrotas seguidas nesta prova continental, ao passo que os polacos entram neste jogo na ressaca de um desaire na decisão da Taça da Polónia.