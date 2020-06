SS Rabbitohs-NZ Warriors: para desempatar

Mais um jogo da National Rugby League, com os South Sydney Rabbitohs e os New Zealand Warriors a enfrentarem-se na noite (manhã de Lisboa) de quinta-feira no ANZ Stadium, num duelo da 6.ª ronda no qual estarão frente a frente duas equipas que até ao momento têm os mesmos 4 pontos e que curiosamente conseguriam a sua segunda vitória da temporada há poucos dias.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que os South Sydney Rabbitohs vão a jogo numa sequência de três triunfos consecutivos, numa série que dura já desde 2018. Irá manter-se ou conhecerá um final neste embate?

CÓD 290 SS Rabbitohs 1.37 Empate 19.02 NZ Warriors 2.53