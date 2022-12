SSC Bari-Modena: equipas em boa fase

Terceiro colocado na tabela da Serie B, com 26 pontos, o SSC Bari recebe este domingo a visita do Modena, uma equipa que entra nesta ronda com 21 pontos, na décima posição.



Frente a frente estarão igualmente duas equipas em bons momentos, já que o SSC Bari não perdeu nenhum dos últimos seis jogos (ganhou um e empatou cinco), ao passo que o Modena tem cinco partidas sem perder, com duas vitórias e três empates.



Em termos de golos, o Modena leva quatro partidas a sofrer, sendo que em oito dos mais recentes dez marcou e também sofreu. Quanto ao SSC Bari, de destacar o registo inferior a 3 golos nos seus encontros em sete das nove mais recentes ocasiões.



Quanto ao confronto direto, o Modena acumula três jogos sem perder e sempre a marcar diante do Bari. Ainda assim, a turma da casa tem igualmente cinco jogos seguidos a marcar ao conjunto que atuará como visitante neste fim de semana. Na época passada, refira-se, as duas equipas discutiram a Supercoppa Serie C, tendo o duelo acabado empatado a três.

