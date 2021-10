Ässät Pori-Jyväskylä: duelo do hóquei no gelo finlandês

Encontro do primeiro escalão do campeonato de hóquei no gelo finlandês, com uma partida entre o 12.º e o 13.º colocados Porin Ässät e JYP Jyväskylä, respetivamente.



Com 11 pontos, o Porin Ässät tem quatro vitórias e seis derrotas em dez partidas disputadas, ao passo que o JYP Jyväskylä conta com 10 pontos, conseguidos em quatro triunfos e quatro desaires - a equipa visitante tem duas partidas em atraso.



Olhando ao confronto direto, note-se que sete dos últimos duelos tiveram mais do que 6 golos, algo que pode indicar uma boa soma de tentos nesta partida. No mais recente, por exemplo, houve triunfo do JYP por 5-2.

CÓD 300 Ässät Pori 2 Empate 3.5 Jyväskylä 2.55