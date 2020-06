St. George Illawarra Dragons-Cronulla Sharks: encontro a contar para a 5.ª jornada da NRL

St. George Illawarra Dragons e Cronulla Sharks defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 5.ª jornada do campeonato australiano de râguebi (NRL), num encontro que irá disputar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

Nos encontros mais recentes disputados esta temporada, o St. George Ilawarra Dragons registou quatro derrotas (West Tigers, Penrith Panthers, New Zealand Warriors e Canterbury Bulldogs), enquanto que o Cronulla Sharks somou um triunfo (NQ Cowboys) e três derrotas (South Sydney Rabbitohs, Melbourne Storm e West Tigers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do St. George Illawarra Dragons com três triunfos contra apenas dois do Cronulla Sharks nos últimos cinco duelos registados entre as duas equipas.