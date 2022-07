St Helens-Wigan Warriors: terceiro jogo do ano entre estas equipas

Duelo de topo na Superleague, com St Helens e Wigan Warriors a encontrarem-se este sábado em St. James Park, numa partida que colocará frente a frente o 1.º e o 2.º colocados da tabela.



Com 28 pontos, o St Helens tem 14 vitórias e 3 derrotas em 17 jogos, ao passo que o Wigan Warriors conta com 26 pontos, fruto de 13 triunfos e 4 desaires. Em termos de sequência, os Warriors estão numa fase bem mais positiva, com cinco triunfos consecutivos, ao passo que o St Helens perdeu no duelo mais recente, vendo travada uma sequência de, curiosamente, cinco vitórias seguidas.



No que ao confronto direto diz respeito, já houve dois duelos esta temporada, havendo por agora um equilíbrio total, com uma vitória para cada lado. Primeiro foi o St Helens a ganhar, por 22-4, e depois foi a vez do Wigan Warriors, por 20-18. Como será o terceiro embate?

Por Record