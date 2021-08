St Johnstone-Galatasaray: tudo empatado à entrada da 2.ª mão

Depois de um inesperado empate a um golo na Turquia, St Johnstone e Galatasaray encontram-se esta quinta-feira em solo escocês, numa partida da 3.ª ronda da qualificação da Liga Europa na qual as duas equipas entram em fases distintas.



Os escoceses, já com três jogos disputados esta época, ainda não perderam qualquer partida (também não venceram nenhuma...), ao passo que os turcos em três também não ganharam, mas perderam duas delas, incluindo uma goleada aos pés do PSV, por 5-1, que ditou o adeus à Liga dos Campeões.



Do ponto de vista estatístico, note-se que apenas um dos últimos nove jogos do St Johnstone tiveram mais do que 2 golos, ao passo que no caso do Galatasaray o registo a realçar passa pelos sete jogos seguidos a sofrer - mas também a marcar. Em seis deles, refira-se, o marcador teve pelo menos 3 golos, sendo que nos últimos cinco foi o Gala a primeira equipa a sofrer.

CÓD 164 St Johnstone 3.75 Empate 3.1 Galatasaray 1.8