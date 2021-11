St. Louis Blues-Arizona Coyotes: regresso às vitórias na mira

Duelo de equipas da Conferência Oeste da NHL, com os St. Louis Blues a receberem a visita dos Arizona Coyotes, num encontro que colocará frente a frente o 8.º e o 16.º colocados do referido 'lado' do campeonato de hóquei no gelo norte-americano.



Com 18 pontos, os St. Louis Blues têm até ao momento 8 vitórias e 4 derrotas, surgindo neste duelo vindos de 3 desses 4 desaires. Quanto aos Arizona Coyotes, são a pior equipa do campeonato, com apenas 3 pontos e uma vitória em 15 jogos, ainda que curiosamente esse triunfo tenha também sido há quatro partidas.



Do ponto de vista individual, os destaques dos da casa são Jordan Kyrou (16 pontos), Vladimir Tarasenko (7 golos) e Robert Thomas (14 assistências). Do lado oposto, Shayne Gostisbehere é o melhor pontuador (12) e assistente (10), ao passo que o melhor marcador é Lawson Crouse, com somente 4 golos.



Nota final para o confronto direto, que esta temporada já deu um triunfo aos Blues, fora de casa, por 7-4. Já na época passada, em oito duelos, houve quatro vitórias para cada lado... Irá a tendência de equilíbrio repetir-se?

