St. Louis Blues-Boston Bruins: hora de dar tudo pelo playoff

• Foto: Reuters

Com a fase regular da NHL a aproximar-se do final, St. Louis Blues e Boston Bruins jogam as últimas cartadas na definição dos apuramentos e respetivas posições no playoff, isto num encontro que colocará frente a frente os segundos do Oeste e os sextos no Este.



Com 100 pontos, os Blues estão numa fase incrível, com nove vitórias consecutivas, sempre a marcar pelo menos 4 golos. Em oito desses duelos, refira-se, o marcador foi superior a 6 golos no total.



Quanto aos Bruins, têm 97 pontos, mas nos últimos jogos têm vivido uma fase de altos e baixos, com cinco vitórias nos últimos dez encontros. No mais recente venceu na receção a Pittsburgh e ganhou nova vida na corrida pela fase final do campeonato.



Em termos de confronto direto, estas duas equipas já se enfrentaram este mês, com os Blues a ganharem por 4-2 em Boston. Como será agora no Enterprise Center?

Por Record