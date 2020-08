St. Louis Blues-Dallas Stars: formações chegam numa fase negativa

St. Louis Blues e Dallas Stars defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 3.ª jornada do Placement Group da conferência oeste, prova que dá acesso ao play-off da NHL (campeonato norte-americano de hóquei no gelo).

À entrada para esta ronda, o St. Louis Blues posiciona-se no 3.º e penúltimo lugar do grupo, com 0 pontos e duas derrotas, enquanto que os Dallas Stars encontram-se no último lugar, com os mesmos 0 pontos e duas derrotas registadas até ao momento.

No confronto direto recente, destaque para a clara vantagem dos St. Louis Blues, que venceram quatro dos últimos cinco duelos entre as duas formações.