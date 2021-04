St. Louis Blues-Vegas G Knights: anfitriões não venceram nenhum dos últimos cinco jogos

St. Louis Blues e Vegas Golden Knights defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira (02h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Divisão Oeste do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

À entrada para esta ronda, os St. Louis Blues posiciona-se no 5.º lugar, com 38 pontos, fruto de 16 vitórias (cinco delas em OT) e 21 derrotas (seis delas em OT), enquanto que os Vegas Golden Knights encontram-se no 2.º posto, com 50 pontos, após somarem 24 triunfos (seis deles em OT) e 12 derrotas (duas em OT) até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os St. Louis Blues registaram cinco derrotas consecutivas (Minnesota Wild, Anaheim Ducks - por duas vezes - e Colorado Avalanche - também por duas vezes), ao passo que os Vegas Golden Knights somaram duas vitórias (Colorado Avalanche e Los Angeles Kings) e três desaires (Los Angeles Kings e Minnesota Wild - por duas vezes).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Vegas Golden Knights, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os St. Louis Blues a levarem a melhor em apenas uma ocasião.