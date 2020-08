St. Louis Blues-Vegas Golden Knights: na luta pela melhor posição

Atuais campeões da NHL, os St. Louis Blues defrontam esta quinta-feira os Vegas Golden Knights, num duelo da 2.ª ronda do playoff de definição dos cabeças de série da Conferência Oeste, no qual conta até ao momento com um desaire, averbado diante dos Colorado Avalanche, no domingo.



Do outro lado estarão uns Vegas Golden Knights moralizados pelo triunfo que conseguiram na primeira jornada, ao baterem por 5-3 os Dallas Stars, um resultado que os deixou em boa posição para lutarem pelo primeiro posto no Oeste.



De notar que este será o quarto duelo da temporada entre este dois conjuntos, havendo por agora vantagem dos de Las Vegas, com dois triunfos conseguidos nos jogos mais recentes, ambos no prolongamento. De referir que, tal como todos os outros jogos deste grupo, esta partida será disputada no Rogers Place, em Edmonton.

CÓD 167 St. Louis Blues 2.49 Empate 3.87 Vegas G Knights 2.34