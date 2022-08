St. Patrick's-CSKA Sófia: irlandeses na frente da eliminatória

CÓD 191 St. Patrick's 3.35 Empate 3.15 CSKA Sófia 2.05

Vindo de uma surpreendente vitória por 1-0 em solo búlgaro, o St. Patrick's procura esta quinta-feira confirmar a sensação, necessitando para tal de 'apenas' empatar na receção ao CSKA Sófia. Caso o consigo, a formação irlandesa avança para o playoff da Conference League e deixa pelo caminho uma formação búlgara que era, em teoria, apontada como favorita.Com bastante rodagem no seu campeonato - já disputou 24 jornadas - o St. Patrick's perdeu apenas um dos últimos oito jogos, havendo a particularidade de ter tido 'folga' no fim de semana, precisamente para preparar este duelo. Idêntica situação à do CSKA Sófia, que também folgou. A diferença é que os búlgaros apenas têm 4 partidas feitas até ao momento no seu campeonato, ainda que o balanço seja bem positivo, com 3 vitórias e 1 empate.Aliás, o registo do CSKA até ao momento em jogos oficiais é praticamente perfeito, havendo apenas a 'mancha' da derrota sofrida na semana passada. De resto, nos outros sete jogos, venceu cinco e empatou dois. Um bom registo que poderá servir de motivação para virar uma eliminatória que, até ver, está bem inclinada para os irlandeses.