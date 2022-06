St. Patrick's-Drogheda United: visitantes num bom momento

CÓD 157 St. Patrick's 1.37 Empate 4.25 Drogheda United 6.85

Em jogo da 22.ª jornada da Premier Division irlandesa, St. Patrick's e Drogheda United encontram-se esta sexta-feira, num duelo que colocará frente a frente o 4.º e o 8.º, respetivamente.A atuar em casa, o St. Patrick's entra em campo com 32 pontos, vindo de uma sequência de cinco encontros na qual venceu dois jogos, empatou um e perdeu dois. Já os visitantes, com 22 pontos, levam cinco encontros seguidos sem perder, com duas vitórias e três empates (consecutivos).Em termos de sequências estatísticas, note-se que o St. Patrick's leva quatro jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos sete marcou e sofreu. Quanto ao Drogheda United, nota para o facto de apenas um dos últimos seis jogos ter tido mais do que 2 golos. Por outro lado, o United foi a primeira equipa a sofrer em sete dos mais recente nove duelos.Relativamente ao confronto, o St. Patrick's leva quatro jogos seguidos sem perder diante deste oponente, ao qual marcou sempre nos últimos sete jogos. Desses sete, refira-se, em cinco foi mesmo a primeira equipa a faturar. Note-se, por fim, que este será o terceiro jogo do presente ano civil entre estas equipas, tendo havido um empate a um no primeiro, em abril, e uma goleada por 4-0 em maio. Como será em julho?