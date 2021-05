St. Patrick's-Dundalk FC: ação no campeonato irlandês

Encontro da 14.ª jornada do campeonato irlandês, com um duelo entre o terceiro St. Patrick's e o sétimo Dundalk FC, duas equipas que entram nesta ronda separadas por 11 pontos na tabela.



Com 25 pontos, o St. Patrick's está numa série na qual marcou e sofreu em todos os últimos cinco encontros, numa sequência na qual venceu um, empatou dois e perdeu os outros dois. Por outro lado, em oito dos últimos dez foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Dundalk FC, vem de uma derrota diante do Bohemian, por 5-1, estando de momento numa sequência na qual foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso a perder em quatro dos últimos cinco duelos. Falando em golos, em cinco dos últimos sete jogos dos Dundalk viram-se pelo menos 3 golos.



Relativamente ao confronto direto, os últimos três jogos acabaram em empate com golos, sendo que o Dundalk leva (para trás) outros três encontros sem perder diante deste oponente. Em cinco deles, refira-se, foi a primeira equipa a faturar.