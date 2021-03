St. Pauli-Paderborn: duelo a meio da tabela na 2.Bundesliga

Encontros de equipas colocadas no meio da tabela da 2.Bundesliga, com o décimo St. Pauli a receber a visita do Paderborn, o 11.º, numa partida entre duas formações com 32 e 31 pontos, respetivamente.



À frente na tabela, o St. Pauli vem de seis jogos seguidos sem perder (cinco vitórias [consecutivas] e um empate), sendo que em nove dos últimos dez jogos conseguiu ser a primeira equipa a marcar. Por outro lado, falando em golos, note-se que em cinco dos últimos sete jogos do St. Pauli viram-se tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Paderborn, está precisamente numa fase inversa, com três jogos sem vencer e quatro encontros seguidos a sofrer. Por outro lado, em seis dos últimos oito duelos desta formação houve golos de ambas as equipas, sendo que em seis dos últimos sete a primeira formação a sofrer foi precisamente o Paderborn.



Quanto ao confronto direto, aí a história é equilibrada, com três vitórias do Paderborn e duas do St. Pauli. Um desses triunfos do Paderborn foi precisamente na primeira volta, por 2-0. Haverá vingança?

CÓD 231 FC St. Pauli 2.29 Empate 3.08 Paderborn 2.67