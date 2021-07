St. Truiden-Gent: começa a liga belga de futebol

St. Truiden e Gent defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato belga de futebol, num encontro que colocará frente a frente o 15.º e sétimo classificado, respetivamente, na última edição da competição, em 2020/21.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as provas em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o St. Truiden registou três vitórias (Lierse, RWDM e Westerlo) e dois empates (Anderlecht e Eupen), enquanto que o Gent somou dois triunfos (Lille e Valerenga), dois empates (Feyenoord e Sparta Roterdão) e um desaire (Utrecht).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do St. Truiden, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Gent a levar a melhor em apenas uma ocasião.