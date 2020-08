St. Truiden-Oostende: segue a disputa na Bélgica

Partida de fecho da jornada 3 da Liga belga, com o penúltimo Oostende a visitar o reduto do 11.º St. Truiden, num duelo que colocará frente a frente duas formações que nestes dois encontros iniciais somaram resultados distintos.



Os casa, com 3 pontos, começaram a vencer e perderam no duelo mais recente diante do Anderlecht, ao passo que os forasteiros, ainda a zeros, perderam os dois duelos que disputaram, diante do Beerschot e o Charleroi, ambos pela margem mínima.



Relativamente a estatísticas, e mesmo que tenhamos de ir à temporada passada para alargar a análise, refira-se que cinco dos últimos seis duelos destes dois conjuntos tiveram pelo menos três golos, sendo que na meia dúzia mais recente o St. Truiden sofreu sempre. Já o Oostende vem numa tendência ainda pior, já que sofre há nove duelos.



Por fim, olhar para o confronto direto, que neste caso nos indica que será pouco provável a existência de muitos golos. É que os últimos seis embates entre estes conjuntos tiveram todos menos de dois golos, sendo que curiosamente o St. Truiden consegue a proeza de ter sido a primeira equipa a faturar nessas mesmas partidas em cinco das últimas sete.

CÓD 220 St. Truiden 1.93 Empate 3.1 Oostende 2.96