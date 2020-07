Stabaek IF-Bodo/Glimt: é desta que os visitantes são travados?

Comandante surpresa no campeonato norueguês, com dez vitórias em outros tantos encontros, o Bodo/Glimt visita esta quinta-feira o reduto do Stabaek IF, num duelo da 11.ª ronda no qual terão pela frente o quinto colocado, que entra em campo com menos 14 - quase metade!



Vindo de um arranque sensacional, com dez triunfos seguidos, o Bodo/Glimt tem sido sinónimo de golos nas suas partidas, já que em todos os que disputou esta temporada se registaram pelo menos três tentos, sendo que em oito deles ambas as formações marcaram. Por outro lado, em sete dos últimos o Bodo foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto aos visitados, não perdem há quatro partidas e no confronto direto levam já cinco duelos seguidos sem perder diante deste mesmo Bodo/Glimt. Se tal tendência se mantiver, para lá de conseguir um bom resultado, o Stabaek será a primeira formação a travar a equipa sensação da época, que até ao momento leva uma média de quase 4 golos por jogo (3,8).

CÓD 140 Stabaek IF 4.54 Empate 3.97 Bodo/Glimt 1.43