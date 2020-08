Stabaek IF-SK Brann: tudo empatado na tabela

Segue a disputa do campeonato norueguês, com um duelo de metade da tabela entre Stabaek IF e SK Brann, referente à 15.ª jornada da prova.



Empatados em pontos, com 18, Stabaek IF e SK Brann arrancaram a jornada em sétimo e oitavo, vindos de sequências recentes de altos e baixos, com apenas três vitórias na última dezena de partidas. Ainda assim, mesmo que a fase seja negativa para ambos, a verdade é que o registo do Stabaek IF será algo menos mau, já que em dez duelos conseguiu somar 13 pontos, contra os 11 do seu oponente desta ronda.



De resto, olhando ao registo recente, o Stabaek vai em cinco jogos seguidos sem vencer e numa sequência de quatro partidas consecutivas a sofrer, ao passo que o Brann, por seu turno, leva nove partidas seguidas a sofrer.



Por fim, olhar apenas para o confronto direto, que no passado recente dá um cenário positivo ao Brann, equipa que ganhou os últimos quatro duelos que disputou diante deste Stabaek IF. O mais recente foi já há um ano, com vitória por 2-1. Como será desta vez?

CÓD 203 Stabaek IF 2.46 Empate 3 SK Brann 2.31