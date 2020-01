Stade de Reims-Estrasburgo: de olho nas 'meias' da Taça da Liga

Arranca a disputa dos quartos-de-final da Taça da Liga francesa, com o Stade de Reims a receber a visita do Estrasburgo, num duelo entre equipas que ocupam o sexto e o 11.º postos na Ligue 1, respetivamente.



Mais bem colocado no campeonato, com 29 pontos (mais 1 do que o adversário desta terça-feira) o conjunto da casa entra em campo na sequência de um afastamento da Taça de França em cima da hora diante do Monaco, ao passo que os visitantes nessa mesma prova conseguiram uma goleada, que se seguiu às quatro vitórias prévias. No que à Taça da Liga diz respeito, de notar que o Reims afastou o Bourg-en-Bresse e o Montpellier, ao passo que o Estrasburgo deixou pelo caminho o Guingamp e o Nantes.



Equipas do mesmo campeonato, Reims e Estrasburgo já se enfrentaram por uma vez esta temporada, tendo esse duelo acabado num empate a zero. Como irá ser desta vez?

CÓD 153 Stade de Reims 2.06 Empate 2.7 R. Estrasburgo 3.12