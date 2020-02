Stade de Reims-Nice: hora de desempatar

Empatados na tabela com 32 pontos, Stade de Reims e Nice encontram-se esta quarta-feira em partida da 23.ª jornada da Ligue 1, num duelo no qual se enfrentarão duas formações a viver fases recentes algo distintas, pese embora as similaridades na tabela.



Os de Reims, uma posição acima do Nice pela melhor diferença de golos, ganharam apenas um dos últimos oito duelos (curiosamente foi o mais recente, diante do Angers), ao passo que o Nice, por seu turno, nesse mesmo período conseguiu vencer quatro encontros, empatar três e perder apenas um.



Equipa que na primeira volta venceu por 2-0, o Nice entra nesta partida privado de Youcef Atal e Adam Ounas, ao passo que o Reims não poderá contar com Arbër Zeneli, Mathieu Cafaro e Moussa Doumbia.



De notar, por fim, que o Nice não venceu nenhum dos seus últimos jogos fora de casa na Ligue 1: o último triunfo foi a 1 de setembro, em casa do Rennes.

CÓD 166 Stade de Reims 2.06 Empate 2.92 Nice 3.52