Stade Français Paris-Racing 92: aí está o arranque do Top-14

Aí está o arranque do Top-14, com um embate entre o Stade Français Paris e o Racing 92, duas equipas que na época passada acabaram no sexto e terceiro postos da fase regular e que no playoff se defrontaram logo nos 'quartos', com vitória do Racing por 38-21.



Esse foi mesmo o último jogo oficial disputado pelos da capital, em junho, ao passo que o Racing 92 ainda disputou mais uma partida, caindo aí diante do Stade Rochelais, num encontro das meias-finais do playoff.



Na época passada, refira-se, para lá desse duelo de playoff houve ainda um outro na fase de grupos, aí com triunfo do Stade Français Paris por 35-29.